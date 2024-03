In Landsberg gibt es jetzt ein Restaurant mit Michelin-Stern

Der Restaurantführer Guide Michelin hat seine Bewertungen für 2024 bekanntgegeben. Ein Gastronom aus Landsberg wurde mit einem Stern ausgezeichnet.

Dem Termin am 26. März dürften alle Spitzenköche Deutschlands entgegengefiebert haben. Am Abend wurden in einer festlichen Gala in Hamburg die neuen Sternerestaurants vom Guide Michelin vorgestellt. Auch ein Restaurant aus Landsberg war bei der Verleihung dabei. Und konnte einen Stern mit nach Hause nehmen.

Der Guide Michelin ist ein Hotel- und Reiseführer, der jährlich in unterschiedlichen Länderversionen erscheint. Seit 1964 gibt es eine deutsche Ausgabe, anfangs noch ohne Sterne, seit 1966 wurden 66 Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet. Bewertungskriterien sind die gleichbleibende Qualität der Zutaten und deren Frische, ihre fachgerechte Zubereitung, die Harmonie der geschmacklichen Verbindung sowie die Innovation und Einzigartigkeit der Gerichte, die sich in Kreativität und persönlicher Note widerspiegelt.

Das Landsberger Lech-Line hat ein spezielles Bestecksymbol

Das Lech-Line im Bahnhofsgebäude in Landsberg hatte bis zuletzt noch keinen Stern. Es ist aber im vergangenen Herbst als neues Restaurant im Gude Michelin erwähnt worden. Seither war das Lokal von Vincent Staudacher mit einem Bestecksymbol gekennzeichnet. Zudem erschien ein Artikel, in dem das Restaurant erwähnt wurde, der sich auf eines der Gerichte, das "Kikok-Huhn“, bezog. Es wurde zu einem der „5 unvergesslichen Gerichten 2023“ gekürt.

Jetzt folgte die Krönung. Vincent Staudacher, der Geschäftsführer des Lech-Line, wurde auf der Michelin Guide Zeremonie in Hamburg mit einem Stern ausgezeichnet. Staudacher betreibt das Restaurant im Bahnhofsgebäude seit September 2022. In der ehemaligen Schalterhalle des Bahnhofsgebäudes steht zudem noch ein Raum für kulturelle Zwecke zur Verfügung, in dem regelmäßig Ausstellungen stattfinden.

Lesen Sie dazu auch