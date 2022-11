Infoveranstaltung: Wie soll das Inselbad künftig aussehen?

Das Landsberger Inselbad muss saniert und ertüchtigt werden. Jetzt werden die überarbeiteten Pläne vorgestellt.

Das Landsberger Inselbad muss 50 Jahre nach Errichtung des heutigen Freibades saniert und ertüchtigt werden. Die Stadt, die Stadtwerke und die Interessensgemeinschaft Inselbad haben gemeinsam beschlossen, dazu eine öffentliche Informationsveranstaltung durchzuführen, um alle Interessierten am Inselbad auf einen Stand zu bringen. Diese findet am Samstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr in der Aula der Mittelschule in der Fritz-Beck-Straße 1 statt.

In der Bürgerversammlung Ende Mai wurde der Antrag zum Erhalt der Terrasse im ersten Obergeschoss mit direktem Zugang für die Badegäste mehrheitlich angenommen und darauf durch den Stadtrat bestätigt. Zwischenzeitlich wurde die Planung entsprechend angepasst und vorab den Sprechern der Interessensgemeinschaft vorgestellt. Unter der Moderation von Solveig Grundler und Gabriele Übler stellt der Architekt Hagen Pohl den Vorentwurf des Inselbades vor.

Es gibt eine Umgebungs- und ein Detailmodell zu sehen

Der Fokus der Veranstaltung wird laut Pressemeldung der Stadt insbesondere auf der Verlegung des Baby- und Nichtschwimmerbeckens sowie dem neuen Hauptgebäude liegen. Im Anschluss daran steht der Architekt sowie Professor Matthias Loebermann, Vorsitzender des Gestaltungsbeirates, sowie Vertreter der Stadtwerke und der Stadtverwaltung für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus soll der Vorentwurf des Inselbads in einem Umgebungsmodell und in einem Detailmodell einen plastischen Eindruck vermitteln. Professor Loebermann wird die Idee zum geplanten Neubau mit der zweiten Außenhaut erläutern.

Eine Anmeldung zur öffentlichen Informationsveranstaltung ist nicht erforderlich, teilt die Stadt mit. (AZ)

