Kinderpornografie: 22-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein junger Mann ist wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornographischer Schriften angeklagt. Vor dem Amtsgericht Landsberg zeigt er sich reumütig.

Sein umfassendes Geständnis und vor allem die Einsicht, wegen seiner Neigungen an sich arbeiten zu müssen, bewahrten einen 22-Jährigen vor dem Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn angeklagt, in vier Fällen insgesamt 19 Bild- und Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten in einen Gruppen-Chat eingestellt zu haben. Bei einer Durchsuchung waren in seiner Wohnung 39 Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten gefunden worden.

Vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts in Landsberg musste sich der 22-Jährige nun wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften verantworten. Durch seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Patrick Freutsmiedl, gab er sofort ein umfassendes Geständnis ab und äußerte sich sodann bereitwillig zu seinen Taten. Er wolle herausfinden, was ihn dazu getrieben hat und habe nun ein Jahr darüber nachgedacht. Gemeinsam mit einem Psychologen versuche er, alles aufzuarbeiten. Er habe auch Drogen genommen, was zu einer Verurteilung geführt hatte. Außerdem war er mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz bestraft worden. Das sei aber alles vorbei. „Ich weiß, dass ich jetzt in einem Alter bin, in dem was passieren muss.“ Schon bei der Hausdurchsuchung durch die Polizei hatte er sich ausgesprochen kooperativ gezeigt, wie der leitende ermittelnde Polizeibeamte im Zeugenstand bestätigte.

Der Angeklagte zeigt sich einsichtig

Zuvor hatte Strafrichterin Susanne Grub als Vorsitzende des Jugendschöffengerichts das gesamte sichergestellte Bildmaterial besprochen. Dabei handelte es sich um die Darstellung von Kindern – meist vier- bis achtjährige Mädchen - in eindeutigen sexuellen Situationen mit erwachsenen Männern. Richterin Grub wies den Angeklagten nachdrücklich darauf hin, dass hinter jedem dieser Bilder der sexuelle Missbrauch eines Kindes stecke, das müsse man sich immer vor Augen halten.

Die Staatsanwältin lobte die Einsicht des Angeklagten. Wegen der ihm zu attestierenden Reifeverzögerung sei noch Jugendstrafrecht anzuwenden. Außerdem sei zu seinen Gunsten auszulegen, dass es sich nicht um allzu viele Dateien gehandelt habe. Andererseits sei er trotz seiner Vorstrafen weiter in Erscheinung getreten, auch der bereits abgeleistete Arrest sei für ihn keine Warnung gewesen. Doch müsse man berücksichtigen, dass er als junger Mensch viele Probleme habe bewältigen müssen, nicht nur die frühzeitige Hilfsbedürftigkeit des Vaters. Demzufolge sei gerade noch von einer günstigen Sozialprognose auszugehen. Er habe eine Arbeitsstelle, sei liiert, habe sich regelmäßig zuverlässig bei seinem Bewährungshelfer gemeldet und lasse sich psychologisch beraten. Er habe seine Probleme erkannt und wolle sie angehen. Also sollte man ihm eine letzte Chance geben. „Ich werde an mir arbeiten“, betonte der Angeklagte.

Der Angeklagte muss unverzüglich eine ambulante Psychotherapie antreten

Dem schloss sich das Gericht an, für das es besonders ausschlaggebend war, dass der Angeklagte seine Probleme erkannt habe und gewillt sei, diese zu bearbeiten. Er habe auch einen Therapeuten gefunden, seine pädophilen Neigungen behandeln zu lassen. „Wir gehen davon aus, dass Sie dann diese Straftaten nicht mehr begehen. Sie haben es selber in der Hand, ob Sie ins Gefängnis gehen oder nicht.“ Das wäre dann allerdings für ein Jahr und zehn Monate, so das Urteil des Gerichts, das die Bewährungszeit auf zwei Jahre festlegte und dem Verurteilten aufgab, unverzüglich eine ambulante Psychotherapie anzutreten. Das Urteil ist rechtskräftig, da es von der Staatsanwältin und dem Angeklagten angenommen wurde.

