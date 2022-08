Landsberg: Rentnerin schlägt Mutter vor deren Kindern

Eine Mutter streitet vor dem Inselbad in Landsberg mit ihren Kindern. Eine Seniorin mischt sich ein und schlägt plötzlich zu.

Ein kurioser Streit hat sich am frühen Freitagabend vor dem Inselbad in Landsberg ereignet. In dessen Verlauf schlug eine Rentnerin einer Mutter vor deren Kindern mit der Faust in den Magen.

Wie die Polizei meldet, hatte sich eine 40-Jährige aus Landsberg mit ihren Kindern nach dem Besuch des Inselbades vor dem Bad gestritten. Dabei mischte sich eine 88-Jährige aus Landsberg ein. Sie fragte die Kinder, ob sie deren Mutter „eine verpassen soll“. Daraufhin entstand ein anfänglicher verbaler Streit zwischen den beiden Frauen, in dessen Verlauf die Rentnerin der 40-Jährigen mit der Faust in den Magen schlug. (AZ)

