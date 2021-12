Landsberg: Unbekannte wüten in der Parkgarage im Schlossberg

Erneut sind in Landsberg Unbekannte unterwegs und verüben Sachbeschädigungen. Dieses mal wüten sie in einer Parkgarage.

Nach den Sachbeschädigungen am neuen Lechsteg und der Sporthalle in der Lechstraße war nun die Parkgarage im Schlossberg in Landsberg das Ziel von Vandalen.

Zwei Außenspiegel abgetreten

In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 1.40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Parkgarage mehrere Lichtröhren, ein Notausgangsschild und traten zwei Außenspiegel dort geparkter Autos ab. Durch diese mutwilligen Zerstörungen entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (lt)

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0.

