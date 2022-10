Landsberg

17:01 Uhr

Landsbergerin holt bei Misswahl "Fräulein Kurvig" den Vizetitel

Plus Christine Hafner aus Landsberg holt den Vizetitel bei der Misswahl "Fräulein Kurvig". So hat sie die Gala erlebt. Ein Einstieg in die Modelbranche ist denkbar.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Rund 1700 Frauen aus ganz Deutschland wollten an der Misswahl "Fräulein Kurvig" teilnehmen, darunter auch die Landsbergerin Christine Hafner. Sie schaffte es in die engere Auswahl und reiste nach Nordrhein-Westfalen, wo sie am Samstagabend im Rahmen einer Gala in Mönchengladbach den Vizetitel holte. Unsere Redaktion hat mir ihr über die Vorbereitungen, den Auftritt und die weiteren Ziele gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen