Lechatelier: Die Besucherzahlen haben alle Erwartungen übertroffen

Ein neuer Kunststandort in Landsberg scheint sich zu etablieren. Musik, Ausstellungen und gute Gespräche, das alles will Franz Hartmann von "Kunst hält Wache" anbieten.

Franz Hartmann und Tochter Lina sind sichtbar glücklich und freuen sich beim Gespräch mit dem LT über die große Resonanz, die ihr Festival im neuen Lechatelier direkt auf dem Gelände neben dem Parkplatz des Landsberger Waldfriedhofs hervorgerufen hat. "Wir haben in zehn Wochen viel auf die Beine gestellt als Gruppe, und rund 150 Leute haben mitgemacht, diesen Traum zu verwirklichen", so Hartmann.

Franz Hartmann organisiert ein Kulturfestival im Atelier von Fritz Paulus an der Kläranlage, im ehemaligen Wohnzimmer. Foto: Thorsten Jordan

Das ehemalige Atelier des Landsberger Malers Fritz Paulus (1918 – 1982) am Lech wurde zu einer „kleinen“ Kreativstätte. Für die Ausstellung stand nicht nur das ehemalige Atelier von Fritz Paulus, sondern auch der angrenzende 7000 Quadratmeter große Garten zur Verfügung. Max Lang, Philipp Ziegler und Lennart Möller vom Kollektiv Blütezeit sorgten unter anderem für Lichtinstallationen, und der Landsberger Verein Concrete LLocals gestaltete einen karibischen Abend. Viele bekannte und noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler unterstützen das Projekt.

Alle Künstler und Helfer haben einander unterstützt

Hartmann ist nicht nur Künstler, er will die Menschen, die Kunst sehen oder machen, auch verbinden und schafft so neue Gruppen, die sich handwerklich und künstlerisch gegenseitig unterstützen und so Räume für Kunstinteressierte und junge Menschen zum Feiern schaffen. Dabei geht der Künstler, der an drei Abenden Ausstellungen, Musikacts und Lichtinstallationen auf dem Gelände zeigte, den Weg mit allen zu reden und keine Fronten zu schaffen, sondern gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle Vorteile schafft. Das macht er unaufgeregt, sympathisch und trotzdem sehr unnachgiebig. Hartmann wollte schon im Frauenwald Ausstellungsräume für Jugendliche schaffen, bislang fehlen hier die Genehmigungen, doch er gibt nicht auf. Er hat sogar Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, mit ins Boot geholt. Sie kommt am 7. Oktober nach Landsberg, um dort über neue Möglichkeiten für Kunst und Kultur zu reden.

Auch die Anwohner kamen vorbei und informierten sich

Sein neues Festival im Lechatelier am Waldfriedhof hatte viele Besucher und Helfer und scheint ein Schritt zu sein, mehr für junge Leute zu bieten. "Wir haben an den Abenden mit Werken von Künstlern und dem Maler Fritz Paulus, beim Techno-Fest oder der Reggae-Night, die typischen Ausstellungsbesucher mit jungen Handwerkern, Künstlern und Musikinteressierten zusammengebracht. Das gab tolle Ergebnisse und gute Gespräche." Seine Tochter Lina erzählt von vielen Freunden, die hier ihren Urlaub für die Organisation und das Entstehen des Fests verbracht und geholfen haben. "Viele haben gesagt, jetzt müssen wir nicht wegziehen, endlich ist hier auch mal etwas geboten."

Concrete LLocals und ihr Vorsitzender Stefan Jahns.

Im August gab es auf dem Gelände drei Abende mit viel Musik, und das Besondere sei gewesen, dass viele der um die 20-Jährigen gemeinsam mit ihren Eltern dort feierten oder von den Großeltern besucht wurden. "Auch die Anwohner der Schwaighofsiedlung schauten vorbei, und es gab wegen unseres Fests keine Beschwerden: "Wir haben alle Auflagen eingehalten", so Hartmann. Die Teams und er wollen nicht jede Woche dort laute Musik machen. "Wir planen gemischte Ausstellungen, Lesungen, kleinere Events, eventuell einen Weihnachtsmarkt, wie es ihn früher bei Tollwood mal gab", so Hartmann. Er habe auf die Zusammenarbeit mit der Stadt gesetzt und auf lösungsorientierte Gespräche und er habe viel Hoffnung, dass es klappen wird.

Im Moment gibt es viele weitere Pläne

Im Moment treffe man sich jeden Donnerstag um 19 Uhr auf dem Gelände und jeder, der Lust hat, kann mitmachen, weitere Infos zu den Treffen findet man auf der Facebook-Seite des Vereins "Kunst hält Wache". Rund 300 Besucher seien beim ersten Ausstellungstag da gewesen, bei den Music-Acts um die 400 – das Publikum habe auch gewechselt.

Es wird wieder gefeiert in Landsberg.

Alles sei friedlich und ruhig gewesen. Und bei jedem Problem gab es spontane Hilfe, so sei Apotheker Marc Schmid als das Wechselgeld ausging, mit dem Radl weggefahren und habe einen Beutel mit Kleingeld wiedergebracht und getauscht. "Jeder hat geholfen, sogar beim Pflastern vor dem Toilettenbereich", so Hartmann. Hartmann, der das Gelände mit seiner Frau gekauft hat, hat es für den Verein für eine symbolische Summe verpachtet und hofft jetzt, dass man mit Förderungen hier viel machen kann. "Der Bedarf in Landsberg ist in jedem Fall da, wir wurden überrannt."

Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) äußert sich sehr wohlwollend zum Thema: "Wir haben den kulturellen Mehrwert für Landsberg und Umgebung sehr positiv wahrgenommen. Die unterschiedlichen Areale wurden von den Akteuren mit viel Liebe, Fantasie, großem Engagement und handwerklichem Können künstlerisch gestaltet. Es ist unser Anliegen in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und Veranstalter an einer langfristigen Lösung zur Nutzung des außergewöhnlichen Veranstaltungsgeländes Lechatelier zu arbeiten und der Subkultur einen angemessenen Raum zur Verfügung stellen."