Landsberg

vor 31 Min.

Mann fällt in den Lech und wird von Jogger gerettet

Am Montagabend ist in Landsberg ein 65-Jähriger in den Lech gestürzt. Dank der schnellen Reaktion eines Joggers konnte er gerettet werden.

Am Montagabend stürzt ein 65-Jähriger beim Wildparkweg in Landsberg in den Lech. Die Polizei ist nun auf der Suche nach seinem Lebensretter.

Am Montagabend gegen 18.48 Uhr ist über Notruf eine nicht ansprechbare Person im Lech gemeldet worden. Ein Jogger hatte beobachtet, wie ein 65-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis beim Wildparkweg in den Fluss gestürzt war, heißt es im Polizeibericht. Der Sportler wies ein hinzukommendes Paar an, den Notruf abzusetzen und sicherte die Person bis zum Eintreffen der Polizei am Ufer. Der 65-Jährige konnte gemeinsam durch den Jogger und die Polizeibeamten aus dem kalten Wasser des Lechs geborgen werden. Er kam schnell zu sich und war daher nur leicht verletzt. Als Ursache für den Sturz stellten sich laut Polizei gesundheitliche Probleme heraus. An der Rettungsaktion waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr sowie die Wasserwacht beteiligt. Die Polizei Landsberg ist auf der Suche nach dem Retter Die Polizeiinspektion Landsberg ist auf der Suche nach dem unbekannten Lebensretter, der sich im Rahmen des Rettungseinsatzes wohl unbemerkt von der Einsatzörtlichkeit an der Lechstaustufe beim Wildpark entfernt hat. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. AZ) Lesen Sie dazu auch Kaufering Zeugen klären eine Unfallflucht in Kaufering

