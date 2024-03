Landsberg

Lech-Line erhält Michelin-Stern: "Wir hatten Tränen in den Augen"

Plus Die Küche im Restaurant Lech-Line im Bahnhof sei voller Finesse, so die Juroren beim Guide Michelin. Geschäftsführer Vincent Staudacher lobt sein Team.

Von Thomas Wunder

Am Tag danach ist die Freude bei Vincent Staudacher noch zu spüren. Auf der Heimreise von Hamburg erwischt ihn unsere Redaktion am Telefon. Am Abend zuvor saßen er und sein Küchenchef Christian Sauer in der altehrwürdigen Handelskammer in Hamburg. Dort hatte der Guide Michelin seine Restaurant-Auswahl für Deutschland bekannt gegeben. Und ein Stern ging nach Landsberg, ins "Lech-Line" mit Geschäftsführer Vincent Staudacher und Küchenchef Christian Sauer.

Vor gut eineinhalb Jahren starteten Vincent Staudacher und Christian Sauer im Bahnhofsgebäude in Landsberg mit ihrem Restaurant. Gehobene Küche in Landsberg? Geht das gut? Skepsis war angesagt. "Es hat ein wenig gedauert, bis es sich herumgesprochen hat", erinnert sich Staudacher. Das Konzept habe sich erst etablieren müssen. Doch mittlerweile ist das Lech-Line in Landsberg und Umgebung bekannt. "Wir haben auch einige Stammgäste", sagt der 25-Jährige.

