Neue Leiterin der JWR möchte den Schülern Sicherheit und Halt geben

Plus Für Katalin Lutzenberger gibt es bei der Amtseinführung eine Menge netter Worte. Sie übernimmt die Leitung der Landsberger Realschule in spannenden Zeiten.

Eineinhalb Jahre lang übte sie das Amt kommissarisch aus und übernahm es im September ganz: Nach der Amtseinführung ist Katalin Lutzenberger jetzt auch offiziell Schulleiterin an der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) Landsberg. Dass sie ein Gewinn ist für die Schule, zog sich wie ein roter Faden durch alle Ansprachen. Das machte bereits der Schulchor deutlich, der unter der Leitung von Ute Rappl - und instrumental unterstützt von Elke Sturm (Klavier) und Gerhard Böck (Cajon) - die Schulfamilie mit „Ein Hoch auf uns“ beglückwünschte.

Stellvertretende Konrektorin Ruth Riedle bescheinigte der neuen Chefin eine wunderbar herzliche und ansteckende Art. Katalin Lutzenberger habe stets alle im Blick. Bei der Feier begrüßen konnte Riedle neben vielen öffentlichen Personen auch 20 Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus. Besonderer Gast war Hubert Winklhofer, Enkel des Namensgebers der Schule.