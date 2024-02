Neuer Vorsitzender für die Bauernbruderschaft

Der Jahrtag in Landsberg hat Tradition. Themen sind die Wallfahrt nach Andechs, Feldkreuze und eine Revolution im Maisanbau.

Nach der heiligen Messe für die verstorbenen Mitglieder in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg, die der Landfrauenchor musikalisch umrahmte, lud der Vorsitzende der Bauernbruderschaft, Dr. Gerhard Strobl, zum traditionellen Jahrtag in den Pfarrsaal gegenüber.

Der Vorsitzende begrüßte die 30 teilnehmenden Mitglieder zusammen mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, die er als größte Bäuerin willkommen hieß. Gekommen waren auch Alt-Oberbürgermeister Franz Xaver Rößle, als juristischer Beistand für die anstehenden Wahlen, sowie Stadtpfarrer Michael Zeitler. Die Oberbürgermeisterin übergab eine Spende der Stadt an Gerhard Strobl und fand anerkennende Worte für die älteste Bruderschaft Landsbergs. Sie habe in ihrer 572-jährigen Geschichte große Kriege überdauert. „Bauern und Landwirtschaft sind im Moment in aller Munde“, so Baumgartl. Es gelte die Wertschätzung der von den Landwirten auf unseren Feldern angebauten Nahrung und den Respekt vor Lebensmitteln wiederzufinden.

Die Bauernbruderschaft Landsberg kümmert sich um Feldkreuze

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr schilderte Gerhard Strobl die Aktivitäten an den Feldkreuzen. „Wir sind die Kreuzkümmerer“, so Strobl. Es sei Sache der Bauernbruderschaft die elf Kreuze unter Beobachtung zu halten. Der Kassenbericht ergab ein derzeitiges Vermögen von über 5000 Euro. Laut Kassenprüfer Karl Nusser gab es keinerlei Beanstandungen. Bei der Verwendung der Spenden, fanden die Vorschläge, den Motor des Krippenspiels in Mariä Himmelfahrt zu reparieren und einen Betrag der Hospiz-Arbeit zur Verfügung zu stellen, mehrheitliche Zustimmung.

Die uralte Tradition der Ammersee-Wallfahrt mit Fuß- und Buspilgern von Landsberg zum heiligen Berg, habe zuletzt wenig Anklang bei den Mitgleidern der Bruderschaft gefunden. Sie werde heuer noch so weiterlaufen, der Bus sei bestellt. Es erging ein freundlicher Appell um mehr Beteiligung.

Kurzfristiger Vortrag war kein langweiliger Lückenfüller

Bedauerlicherweise musste Oskar Imhof krankheitsbedingt seinen Vortrag über die „Landsberger Wasserwirtschaft gestern und heute“ kurzfristig absagen. Keinesfalls als langweiliger Lückenfüller erwies sich das informative Referat „Start up“ von Gerhard Strobl. Mit spürbarer Begeisterung für die innovativen Ideen seines 1985 verstorbenen Doktorvaters, Prof. Dr. Paul Rintelen, beschrieb Strobl, wie dessen Schlüsselerlebnis während einer Studienreise 1952 in die Maisregionen der USA, den Maisanbau hierzulande, wo der Mais wenig Futterwert hatte, revolutionierte. Die hemdsärmelige Umsetzung der Produktionstechnik und Ökonomik auf den Versuchsfeldern von Weihenstephan, wo Rintelen einen Lehrstuhl für Landwirtschaft innehatte, durfte Strobl, der unter dessen Ägide promovierte, drei Jahre lang begleiten.

Bei der Eröffnung des Wahlverfahrens erklärte Wahlleiter Franz Xaver Rößle mit einem Schmunzeln: „Ich bin nicht als Landwirt, sondern als Chef des Spitalguts gekommen.“ Per Akklamation wurde gemäß Rochade und Mitgliedervotum Herbert Freischle zum Vorsitzenden gewählt. Christian Leis, der nicht anwesend sein konnte, hatte im Vorfeld, mit der Konsequenz im nächsten Jahr aufzurücken, seine Bereitschaft zur Annahme der Wahl als Stellvertreter erklärt. Als Kassenprüfer nahmen Karl Nusser und Dr. Gerhard Strobl die Wahl an. Der neue Vorsitzende Herbert Freischle wünschte sich zum Abschluss ein gemeinsames Weitermachen wie bisher.