Rauch in Wohnung: Feuerwehreinsatz in Landsberg

In einer Wohnung im Landsberger Westen schlägt der Rauchmelder an. Die Feuerwehr rückt mit der Drehleiter aus.

Feuerwehreinsatz am Freitagabend im Landsberger Westen: Nachbarn hatten in einer Wohnung am Pater-Rupert-Mayer-Platz den Rauchmelder gehört und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte mit der Drehleiter an.

Gegen 18.30 Uhr meldeten Nachbarn, dass in der Wohnung ein Rauchmelder angeschlagen hat. Die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus, sagte Stadtbrandinspektor Markus Obermayer vor Ort auf Nachfrage unserer Redaktion. Er und seine Kollegen gelangten von zwei Seiten ins Haus, über die Haustüre und über die Drehleiter über den Balkon.

Die Wohnung muss gelüftet werden

Im Haus stellte die Feuerwehr schnell die Ursache für die starke Rauchentwicklung fest: Essen war angebrannt. Daraufhin lüfteten die ehrenamtlichen Helfer die Wohnung mit speziellem Gerät. Die Drehleiter konnte wieder eingefahren werden und der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst sowie die Polizei zogen wieder ab. Die Bewohnerin wird nun von den Nachbarn informiert, dass die Feuerwehr in ihrem Haus war.

