Sauberes Wasser für künftige Generationen

Stadt und Landkreis Landsberg erhalten die Blue Community- Auszeichnung. Selbstverpflichtend stehen sie zu deren Prinzipien nach dem Motto „Landsberg goes blue“

Es ist kein alltäglicher Vorgang, wenn Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Thomas Wasserle, als Stellvertreter von Landrat Eichinger, gemeinsam vor dem großen Herkomer-Gemälde im Historischen Rathaus Platz nehmen, um je ein Zertifikat zu unterzeichnen. Damit nehmen Stadt und Landkreis die Aufgaben der „Blue Community“ durch Selbstverpflichtung zu vier Zielen wahr.

Und das sind die Ziele: Die Anerkennung des Wassers als Menschenrecht, Wasserdienstleistungen bleiben in öffentlicher Hand sowie der nachhaltige Umgang mit dem Gut Wasser, die Nutzung/Ausgabe von Flaschenwasser soweit wie möglich zu reduzieren und die Verwendung von Leitungswasser durch geeignete Angebote und zusätzliche Zapfsäulen zu bewerben sowie die Pflege von Partnerschaften mit internationalen Partnern. Vorangegangen war ein kontrovers diskutierter Beschluss des Stadtrats vom März und einer des Kreistags vom Juni diesen Jahres, der Blue Community Bewegung beizutreten, die sich auf internationaler Ebene für das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser einsetzt. Weltweit bekennen sich 90 Gemeinschaften zu deren Prinzipien.

Bei der Verleihung der Blue-Community-Auszeichnung wurde Leitungswasser ausgeschenkt. Foto: Thorsten Jordan

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl begrüßte als Hausherrin alle Freunde des Wassers und betonte, den wichtigen Austausch mit internationalen Partnern, um eine nachhaltige, gerechte Umwelt zu gewährleisten. „Die Wasserversorgung gehört in die öffentliche Hand und da soll sie auch bleiben“, so die Oberbürgermeisterin. 170.000 Euro seien zur Sicherung der Wasserressourcen an der Teufelsküche investiert worden. Sie verwies auf die vier öffentlichen Trinkbrunnen in der Stadt sowie die Vorteile des Leitungswassers gegenüber dem weniger nachhaltigen Flaschenwasser.

In den Landkreisschulen wurden Wasserspender aufgestellt

Markus Wasserle überbrachte Grüße des Landrats und betonte ebenfalls die hohe Bedeutung unseres Trinkwassers. Auch in den Landkreisschulen seien Wasserständer aufgestellt worden. Trinkwasser sei ein großes Thema der Klimawandelanpassung, da gelte es einiges zusammen mit der Bevölkerung umzusetzen. Christa Hecht, die Koordinatorin der Blue Community in Deutschland, war aus Berlin angereist, um die Zertifikate an die Oberbürgermeisterin und den stellvertretenden Landrat zu überreichen. Sie stellte das internationale Netzwerk vor, das sich während der vergangenen 13 Jahre über viele Länder weltweit gespannt habe und überbrachte ausdrückliche Grüße von Maude Barlow, die Initiatorin des Blue Planet – und Blue Community Projects, die sehr aktiv gewesen sei.

Auch im Landkreis gäbe es Initiativen, die das Projekt gepuscht hätten. Dabei bedankte sich Hecht bei Doro Heckelsmüller und ihren Mitstreitenden. Sie halte nichts von Panikmache, Wasser könne nicht verlorengehen auf der Welt, es verändere jedoch seinen Zustand. Die Vereinten Nationen hätten das Menschenrecht auf sauberes Wasser und Sanitärversorgung durchgesetzt.

Unter anderem am Hauptplatz gibt es in Landsberg Trinkwasserbrunnen. Foto: Thorsten Jordan