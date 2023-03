Landsberg

vor 48 Min.

Schauspielerin Michaela May gibt persönliche Einblicke in Landsberg

Plus Beim Frauensymposium „Starke Frauen stärken“ ist Michaela May zu Gast in Landsberg. Welche ungewöhnliche Verbindung die Familie der Schauspielerin zu Landsberg hat.

Von Dagmar Kübler

Am Ende standen alle, applaudierten und vielen der Besucherinnen stand die Ergriffenheit ins Gesicht geschrieben, so berührt waren sie von der Lesung und den persönlichen Worten der bekannten Schauspielerin Michaela May, die an diesem Abend in Landsberg dem vor allem weiblichen Publikum einen großen Einblick in ihre Lebensgeschichte, aber auch in ihr Seelenleben und ihre Bewältigungsstrategien gewährte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

