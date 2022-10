Landsberg

Schlossberg Landsberg: Bürgerinitiative unterstützt Ratsbegehren

Von Thomas Wunder

Die Bürgerinitiative sieht ein Ratsbegehren zum Anbau an die Schlossbergschule in Landsberg als großen Erfolg an. Ein Bürger will alle Beschlüsse des Stadtrats aufheben lassen.

Dem Ratsbergehren über die künftige Bebauung des Schlossbergs in Landsberg will auch die Bürgerinitiative "Rettet den Schlossberg" nicht im Wege stehen. Sie teilt in einer Pressemeldung mit, dass sie auf die Einreichung eines eigenen Antrags für einen Bürgerentscheid verzichte. Widerstand kommt allerdings von Rainer Gottwald aus Landsberg: Alle gefassten Beschlüsse des Stadtrats zum Anbau an die Schlossbergschule seien aufgrund falscher Voraussetzungen null und nichtig und daher aufzuheben. Ende September beschloss der Stadtrat die Durchführung eines Bürgerentscheids per Ratsbegehren. "Dies ist ein großer Erfolg der Bürgerinitiative, die genau das erreichen wollte, dass die Landsberger Bürger und Bürgerinnen basisdemokratisch über das Bauvorhaben abstimmen können", teilt die Bürgerinitiative mit. Die Bürgerinitiative sammelt zurzeit keine weiteren Unterschriften mehr. "Wir Gegner eines Anbaus an das ehemalige Realschulinternat im Norden werden uns im Einsatz für den Schlossberg bis zur Abstimmung auf weitreichende Information der Bevölkerung, Aufklärungsaktionen und vermehrte Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren", heißt es in der Pressemeldung. Angesichts der Kostensteigerung des Projekts auf 34 Millionen Euro ruft die Bürgerinitiative dazu auf, zur Abstimmung zu gehen. Vehement gegen den Standort eines Anbaus im Norden Die Bürgerinitiative will sich weiter vehement gegen den Standort eines Anbaus im Norden einsetzen. Dort würden wertvollste archäologische Zeugnisse und Sichtbeziehungen zerstört werden. Ein Anbau im Süden würde aufgrund der viel geringer zu erwartenden Befunde um ein Drittel weniger Kosten für die archäologischen Arbeiten (rund 500.000 Euro) verursachen. "Nicht zuletzt verstehen viele private Denkmaleigentümer nicht, warum sie alle Auflagen des Denkmalschutzes erfüllen müssen, die Stadt sich aber selber weitreichende Ausnahmen von der Altstadtsatzung beziehungsweise den Vorgaben des Ensembleschutzes genehmigt." Rainer Gottwald will alle Stadtratsbeschlüsse zum Schlossberganbau in Landsberg aufheben. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Der Landsberger Rainer Gottwald hat sich mittlerweile an die Regierung von Oberbayern und das Landratsamt als Rechtsaufsicht gewandt. Er fordert eine Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrats zum Anbau an die Schlossbergschule. Nach gründlicher Durchsicht der Analysen der Firma Planwerk aus Nürnberg aus dem Jahr 2017 kommt er zu dem Schluss, dass bei der Ermittlung der Plandaten gravierende und nicht zu heilende Fehler gemacht wurden. Vorliegende Zahlen des Einwohnermeldeamts würden belegen, dass es ausreichend Klassenzimmer gibt. Seit 2011 gibt es in Landsberg eine Bevölkerungsprognose, die vom Büro Planwerk erstellt wurde. Der Bedarf an neuen Wohngebieten, Mittel- und Grundschulen, Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen für seniorengerechtes Wohnen wird daraus ermittelt. Auf der Grundlage einer aktualisierten Bevölkerungsprognose vom März 2022 soll der Teilbereich des Schulentwicklungsplans erneut fortgeschrieben werden. Das hat der Stadtrat zuletzt einstimmig beschlossen. Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Wie ist die Kostenexplosion am Schlossberg zu erklären?



Landsberg Ratsbegehren zu Schlossberg-Anbau: Die Bürger werden befragt

