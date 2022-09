Landsberg

11:52 Uhr

Schlossberg in Landsberg: Deutliche Kritik an Schulleiterin

Plus Stadtrat Axel Flörke wirft Schulleiterin Heike Heck vor, bei der Diskussion um den Anbau an die Schlossbergschule in Landsberg ihre Neutralitätspflicht verletzt zu haben. Was die Rektorin dazu sagt.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

In der Diskussion um den geplanten nördlichen Anbau an die Schlossbergschule in Landsberg gibt es deutliche Kritik an Schulleiterin Heike Heck. Stadtrat Axel Flörke (Landsberger Mitte), der auch einer der Sprecher der Bürgerinitiative "Rettet den Schlossberg" ist, wirft ihr in einer Pressemeldung vor, ihre Neutralitätspflicht verletzt zu haben. Unsere Redaktion hat mit der Rektorin über die Vorwürfe gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen