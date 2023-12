Landsberg

Sie kümmern sich auf Landsbergs Christkindlmarkt um die Fieranten

Gina Michel (rechts) und Iris Schrodt (Mitte) übergeben Lisa Perossa ("Just Stars" am Infanterieplatz) Flyer. Die beiden sind dieses Jahr als Kümmerer am Landsberger Christkindlmarkt im Einsatz.

Plus Iris Schrodt und Gina Michel sind als Kümmerer Ansprechpartner für die Standbetreiber und helfen bei Problemen. Die Stadt zieht ein erstes Fazit zum Markt.

Iris Schrodt und Gina Michel verbringen dieser Tage viel Zeit auf dem Landsberger Christkindlmarkt. Auf dem Marktgebiet sind sie für die Stadt als Kümmerer im Einsatz. Wobei der Begriff prägnant zusammenfasst, was sich hinter ihrer vielschichtigen Tätigkeit verbirgt: Schrodt und Michel nehmen in erster Linie Wünsche sowie Anliegen von Standbetreibern und Besuchern entgegen und sorgen dafür, dass bei Problemen möglichst rasch geholfen wird. Gegenüber unserer Redaktion verraten die beiden Frauen, worin für sie der Reiz in dieser Aufgabe liegt und was sie während ihrer bisherigen Schichten erlebt haben.

Die Kümmerer auf dem Landsberger Christkindlmarkt gibt es bereits seit rund 20 Jahren, sagt Koordinatorin Mirjam Mumm vom Veranstaltungsmanagement der Stadt. In diesem Jahr trägt ein Team aus fünf Personen zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei. Immer zwei von ihnen sind gleichzeitig vor Ort und teilen sich das Marktgebiet untereinander auf. "Bis letztes Jahr war das nur eine Person. Es hat sich aber herausgestellt, dass dies nach der Erweiterung des Christkindlmarkts nicht mehr ausreicht", berichtet Mirjam Mumm. Seit 2022 ist das ursprüngliche Marktgebiet (Hauptplatz, Hellmairplatz, Ludwigstraße) um den Infanterieplatz und den Roßmarkt erweitert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

