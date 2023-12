Landsberg

17:15 Uhr

Ist die Holzleitplanke am Landsberger Hindenburgring gefährlich?

Plus Im Frühjahr durchbricht ein Auto am Hindenburgring den Holzzaun und landet auf der Spöttinger Straße. Die Landsberger Mitte fordert die Stadt zum Handeln auf.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Im Frühjahr dieses Jahres hat sich in Landsberg ein spektakulärer Unfall ereignet: Ein junger Autofahrer war in den frühen Morgenstunden auf dem Hindenburgring Richtung Norden unterwegs, als er in der lang gezogenen Rechtskurve nach der Kirche "Zu den Heiligen Engeln" nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Pkw durchbrach einen Zaun und schleuderte über den dortigen Hang bis zum Radweg der Spöttinger Straße. Der 22-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Da es in besagtem Bereich schon der zweite Unfall dieser Art war, fordert die Landsberger Mitte im Stadtrat nun, die Gefahrenstelle "mittels einer Leitplanke, die diesen Zweck auch erfüllt, zu entschärfen".

Das Fahrzeug schleuderte bei dem Unfall auf die Spötitnger Straße. Foto: Wolfgang Weisensee (Archivbild)

Beide Unfälle hätten eines gemeinsam gehabt, heißt es in dem Antrag von Wolfgang Weisensee und Hans-Jürgen Schulmeister: "Die martialisch wirkende Leitplanke aus Stahlpfählen und Holzbalken wird der ihr zugedachten Aufgabe keinesfalls gerecht. Vielmehr ist sie als gemeingefährlich anzusehen, da sie (...) dazu führen kann, dass der Fahrzeuglenker durch die schützenden horizontalen Holzbalken aufgespießt werden kann." Weisensee ist als Notarzt am Standort Landsberg im Einsatz. Tatsächlich belegen Fotos vom Unfallort, dass sich im Frühjahr einer der Balken durch den Kofferraum des Fahrzeugs gebohrt hat. Zwei Meter weiter vorn und der Unfall hätte tödlich enden können. Dank der nächtlichen Stunde haben sich laut Weisensee zudem keine anderen Autos, Radler oder Fußgänger im Bereich des "Landeplatzes" auf der Spöttinger Straße befunden. Der Abschnitt werde auch als Schulweg genutzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen