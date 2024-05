Stadtwerke bauen Brudergasse in Landsberg aus

Die Gasse zwischen Mühlbach und Vorderanger ist seit einiger Zeit schwer begehbar. Ab 13. Mai ist dort wieder eine Baustelle.

Stadtwerke und Stadt Landsberg wollen gemeinsam die Infrastruktur in der Brudergasse verbessern. Ab Montag, 13. Mai, wird deswegen eine umfassende Baumaßnahme beginnen, die voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein wird.

Wie die Stadtwerke in einer Pressemeldung informieren, umfasst die Maßnahme einen Vollausbau der Straße, einschließlich der Erneuerung aller Sparten und Leitungen. Dies beinhalte die Erneuerung des Mischwasserkanals und der Wasserleitungen sowie den Bau eines neuen Regenwasserkanals, um die Sicherheit bei Starkregen zu verbessern. Überdies werden Strom- und Gasleitungen erneuert, die Fernwärmeversorgung ausgebaut und die Glasfaserinfrastruktur erweitert. Nach Abschluss der Arbeiten an den Sparten werde der Bauhof der Stadt den Pflasterbelag in der Brudergasse erneuern.

Beengte Verhältnisse in der Landsberger Gasse

Die beengten Verhältnisse in der Gasse und die teilweise historische Bausubstanz stellen laut Pressemeldung eine besondere Herausforderung dar, der sich die am Bau Beteiligten stellen müssen. Aufgrund der erforderlichen Schutzmaßnahmen und des Umfangs der Baumaßnahme wird mit einer Bauzeit von über fünf Monaten gerechnet, jedoch ist geplant, die Arbeiten bis spätestens Ende Oktober abzuschließen.

Während der Bauzeit wird die Brudergasse für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt sein, teilen die Stadtwerke mit. Eine Umleitung über die Hintere Mühlgasse werde im Vorderen Anger und in der Lechstraße sowie in der Lechgarage ausgeschildert sein. Anwohnerinnen und Anwohner, die direkt von der Sperrung betroffen sind, wurden bereits über die Maßnahme informiert. Die Zugänglichkeit zu den Gebäuden werde über Brücken gewährleistet. (AZ)

