Unfall in der Altstadt endet mit Sachschaden

Eine Frau übersieht in Landsberg ein anderes Auto. Es kommt zum Zusammenprall.

Bei einem Verkehrsunfall in der Landsberger Altstadt, ist am Dienstagvormittag ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden.

Nach Darstellung der Polizei wollte eine 44-jährige Autofahrerin gegen 9.24 Uhr von der Schulgasse nach links in den Hinteranger abbiegen. Dabei übersah sie das vor ihr vorbeifahrende Auto einer 41-Jährigen und fuhr frontal in dessen Fahrerseite. (AZ)

