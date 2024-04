Landsberg

vor 17 Min.

Unfallflucht auf Parkplatz im Industriegebiet

Eine Unfallflucht ist am Donnerstag am Parkplatz an der Franz-Kollmann-Straße 2 in Landsberg verübt worden.

Eine Unfallflucht ist am Donnerstag zwischen 7 und 15.30 Uhr am Parkplatz an der Franz-Kollmann-Straße 2 in Landsberg verübt worden. Laut Polizei touchierte ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen BMW am linken hinteren Kotflügel und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Landsberg (Telefon 08191/9320) sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. (AZ)

