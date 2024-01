Landsberg

vor 19 Min.

Vom Gabentisch zur Auktion: Geschenke kommen unter dem Hammer

Plus Die Familienoase Landsberg versteigert wieder ungeliebte Weihnachtsgeschenke. Auch der Auktionator bietet mit. Nach zwei Stunden ist alles weg.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Von alpinen Wanderschuhen bis zu zartem Dior-Duft: Kaum vorstellbar, was alles auf Gabentischen oder in Schubladen entdeckt und den Weg in den großen Sitzungssaal des Landratsamts zur traditionellen Januarversteigerung der Landsberger Familienoase fand. Nach mehrjähriger Corona-Pause wurde die Veranstaltung wieder durchgeführt. Und tatsächlich fanden alle ungeliebten Weihnachtsgeschenke einen neuen Besitzer.

Eine Stunde vor Beginn der Versteigerung konnten die 74 Objekte, von etwa ebenso vielen Besucherinnen und Besuchern, in Augenschein genommen werden. Freiwillige Helferinnen und Helfer der Familienoase hatten allerlei Nützliches, Praktisches, Dekoratives, Hochprozentiges, Unterhaltsames und Überraschendes auf einem langen Tisch präsentiert. Alles war perfekt organisiert, auch der Getränkeverkauf. Falls sich unter lustigen Kinderbüchern, Helene Fischer Songs, Weingläsern und Federmäppchen ohne Inhalt kein Objekt der Begierde fand, war ein vergnüglicher Nachmittag garantiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen