Landsberg

22.04.2023

Dieses Mutter-Tochter-Duo aus Landsberg schreibt spannende Romane

Plus Gabriele und Jacqueline Wibmer aus Landsberg sind beide Schriftstellerinnen. Ihre neuesten Werke spielen auch in der Stadt. Wie die beiden zum Schreiben fanden.

Von Dagmar Kübler

Gabriele und Jacqueline Wibmer, Mutter und Tochter, sind beide Schriftstellerinnen und leben in Landsberg. Während Gabriele sich erst spät ihren Kindheitstraum vom Schreiben erfüllte, startete ihre Tochter nach dem Studium gleich mit dem ersten Roman durch. Nun haben beide ein neues Buch auf den Markt gebracht – und schreiben bereits an den nächsten. Welche Rolle Landsberg darin spielen wird.

Das Schreiben wurde Gabriele und Jacqueline Wibmer, so scheint es, bereits in die Wiege gelegt. Gabriele Wibmer schrieb bereits in der Grundschule Tagebuch und davon ausgehend Geschichten, inspiriert von den Bullerbü-Büchern von Astrid Lindgren. Auch ihre Tochter Jacqueline schrieb früh nieder, was sie bewegte – und das war in ihrer Kindheit vor allem die schwarze Familienkatze Luna. Ein eigensinniges Tier, das die Familie auf Trab hielt. Kratzbürstig, launisch und unvorhersehbar überraschte sie ihre Zweibeiner mit so manchen Aktionen inklusive zerbrochener Vasen oder mitgebrachter Mäuse, die dann eine Zeit lang mit im Haus lebten. „Sie war ein echtes Familienmitglied und hat uns während vieler Lebensabschnitte begleitet“, erinnert sich Gabriele Wibmer, die der treuen Gefährtin nach ihrem Ableben mit dem humorvollen Buch „Gefühlt war ich ein Panther“ nun ein Denkmal setzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

