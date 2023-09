Landsberg

Wie Jugendliche aus Landsberg in den Ferien Geld verdienen

Plus Nicht nur größere Unternehmen suchen in der Sommerzeit helfende Hände. Junge Menschen berichten von Ferienjobs und anderen Tätigkeiten.

Von Julian Nuhanovic

Sommer, Sonne, Strand: So stellen sich viele ihren Sommerurlaub vor. Doch wenn man nicht vereist, kann man sich in den Ferien auch ein wenig Geld dazu verdienen. Das haben sich auch Luca Reimann, Lena Schmid und Frieda Kolke aus Landsberg gedacht. Die drei 18-Jährigen wollen zudem erste Berufserfahrungen sammeln.

Für Luca und Lena heißt es in den Sommerferien auf Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren aufzupassen. Beide helfen in der Kinderbetreuung im Landsberger Jugendzentrum (Juze) aus und sind von 8 bis 17 Uhr im Einsatz. Dabei handelt es sich nicht um einen klassischen Ferienjob, da die beiden eine freiwillige Arbeit ab 15 Jahren vollbringen und diese mit einer ehrenamtlichen Vergütung unter dem Mindestlohn bezahlt wird. „Es gibt verschiedene Gruppen, wie die Wald-, Bastel-, Film-, Sport- oder die 'All you can do'-Gruppe“, sagt Lena. Luca Reimann ist im Sportzentrum dabei und passt mit acht weiteren Betreuern auf 24 Kinder in der Sportgruppe auf. „Wir haben viel Spaß zusammen und die Spiele, die wir in der Turnhalle spielen, kennt man bereits aus dem Sportunterricht“, erzählt Luca.

