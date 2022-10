Zwei Landsberger bringen den "Lechlife-Gin" auf den Markt

Plus Tim Weckerlein und Thomas Weidenbacher entwickeln den Landsberger Lechlife-Gin. Ihre Heimatverbundenheit und eine japanische Frucht spielen eine zentrale Rolle.

Gin ist ein Modegetränk unter den Spirituosen – und nun gibt es sogar eine eigene Marke aus Landsberg: Tim Weckerlein und Thomas Weidenbacher haben vor Kurzem ihren Lechlife-Gin auf den Markt gebracht. Im Gespräch mit unserer Redaktion verraten die beiden Unternehmer, wie mitten im Corona-Lockdown die Idee dazu gereift ist und warum es ihnen als Zutat eine japanische Zitrusfrucht besonders angetan hat.