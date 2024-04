Zwei Vollblutmusiker fesseln in Landsberg auch mit Worten

Plus Das Duo KlangZeit spielt im Foyer des Stadttheaters. Es erwärmt mit Geige und Gesang, Akkordeon und humorigen Ansagen die Herzen seiner Zuhörerschaft.

Schon einmal hatte die Kleinkunstbühne s'Maximilaneum das Duo KlangZeit nach Landsberg geholt; damals spielten sie beim Weihnachtsbrettl auf. Nun durften Marie-Josefin Melchior und Johann Zeller den ganzen Abend im Foyer des Stadttheaters bestreiten, das bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Fini im roten, dekolletierten Kleid an der Geige, Hansi mit Hosenträgern, Schiebermütze und Akkordeon – die beiden charmanten Vollblutmusiker spielten sich gleich mit dem ersten Lied, einem Tango, in die Herzen ihrer Zuhörerschaft. Doch war es nicht nur die Musik aus aller Welt – vom rassigen Tango zur irischen Tanzmusik, vom französischen Valse Musette über Klezmer zu emotionaler Filmmusik bis zu Liedern mit viel Wiener Schmäh – die die Menschen berührte, sondern auch die witzig-überraschenden Ansagen.