Landsberg

vor 16 Min.

Zwei wichtige Straßen in Landsberg werden wegen Bauarbeiten gesperrt

Seit Anfang Juli befindet sich eine Baustelle der Stadtwerke in der Weilheimer Straße in Landsberg. Jetzt führt dort die Stadt Deckenbauarbeiten durch.

In der Weilheimer Straße und in der Herkomerstraße kommt es zu Behinderungen. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

In den kommenden Wochen stehen Straßenunterhaltsmaßnahmen in der Weilheimer Straße und in der Herkomerstraße in Landsberg an. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bedingt durch die Witterung könnten sich auch noch Verschiebungen ergeben. Im Rahmen der bereits begonnenen Baumaßnahme der Stadtwerke wird die Stadt von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 4. August, dringende Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Deckenbauarbeiten) in der Weilheimer Straße zwischen dem Ortsausgang Landsberg bis zur Einmündung zur Staatsstraße vornehmen. Der Bereich muss laut Pressemeldung voll gesperrt werden, die Umleitung ist bereits durch die Stadtwerke ausgeschildert. Der parallel verlaufende Geh- und Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen. Von den angrenzenden Feldwegen ist keine Zufahrt auf die Weilheimer Straße möglich. Pflastersteine werden ersetzt und Fugen ausgebessert Die Hubert-von-Herkomer-Straße wird von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 1. September, auf Teilstücken saniert. Lockere oder beschädigte Pflastersteine werden ersetzt und fehlerhafte Fugen ausgebessert. In dieser Zeit wird die Straße halbseitig gesperrt. Die Bauarbeiten finden in der Zeit vom 31. Juli bis 11. August statt. Die Sanierungsstellen bleiben im Anschluss bis zum 1. September abgesperrt, um auszuhärten und die Dauerhaftigkeit der Maßnahme zu verbessern. Der Verkehr Richtung Osten (von der Katharinenstraße zur Neuen Bergstraße) kann halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet und der Verkehr Richtung Westen (von der Neuen Bergstraße zur Katharinenstraße) wird über die Schlossergasse, Hinterer Anger, Sandauer Straße und Von-Kühlmann-Straße umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle für den Stadtbus befindet sich in der Schlossergasse. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Vollsperrung der Weilheimer Straße hat Auswirkungen auf den Busverkehr

