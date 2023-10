Herbstmarkttreiben in Leeder

Nicht zu warm, nicht zu kalt: im Fuchstaler Ortsteil Leeder genießen hunderte Besucherinnen und Besucher den Markttag mit seinen Ständen und dem kulinarischen Angebot.

Bei besten Bedingungen zog es am Wochenende Menschenmassen nach Leeder zum traditionellen Herbstmarkt. Sie konnten dort, den Flohmarkt mit eingerechnet, die Angebote an rund 100 Buden, Ständen und Klapptischen in Augenschein nehmen. Bereichert wurde der Markt durch Aktionen von Einzelpersonen oder Vereinen wie etwa der Tellschützen mit ihren Lichtgewehren, den VCP Pfadfindern vom Stamm Lechrain mit Zuckerwatte und Crêpes oder der JM Fuchstal mit .dem Dosenwerfen.

Großer Andrang herrschte in dem Biergarten der örtlichen Feuerwehr von Leeder. Foto: Andreas Hoehne

Buntes Angebot lockt Erwachsene und Kinder ins Fuchstal

Wieder dabei war auch Josef Huber, der sich redlich bemühte, die Marktgäste zum Spiel am Klavier des Bürgerforums zu animieren. Christian Schweickardt alias Goodman griff in die Saiten seiner Gitarre zugunsten des Lebenshofes Hohenwart. Ebenfalls einer guten Sache verschrieben hatten sich Norma Freitag und Klaus Halter mit ihrer Drehorgel sowie Optiker Gunther Seelos, der in einem Aquarium die vielen für die Aktion „Brillen spenden – Sehen schenken“ gesammelten Augengläser präsentierte.

Zwar ohne Ballon aber zumindest mit dem Korb warb „Sunshine Ballooning“ für das Angebot das Fuchstal einmal aus der Luft zu erleben. Auf festem Boden blieben die vielen Kinder, die das Angebot der Gemeinde zur kostenlosen Karussellmitfahrt nutzten. Breit war die Palette des kulinarischen Angebots, mit dabei auch Schulmensapächter Willi Bollmann mit seinen schmackhaften roten und weißen Bratwürsten aus eigener Herstellung. Auch die örtliche Geschäftswelt präsentierte sich am Markttag von ihrer besten Seite, so dass man in Leeder auch ohne das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, das an einem Stand vorgestellt wurde, bestens aufgestellt ist. (hoe)

Lesen Sie dazu auch