Straße am Bahnübergang in Leeder wird doch verlegt

Unmittelbar am Bahnübergang mündet die Straße „Am Bahnhof“ ein, die nun verschwenkt werden soll.

Plus Hinter dem Bahnübergang in Leeder dürfen Lkw und Busse nicht rechts abbiegen. Planungen, dies zu ändern, gibt es schon länger. Ein großes Problem besteht nicht mehr.

Von Andreas Hoehne

Für den Schwerlastverkehr soll das Rechtsabbiegen am Leederer Bahnübergang künftig möglich sein. Denn bisher ist dort für Lastkraftwagen, Omnibusse und Autos mit Anhänger das Einbiegen in die Straße „Am Bahnhof“ untersagt, die in Richtung Gewerbegebiet führt. Der Gemeinderat hat zu dem Thema jetzt eine Entscheidung getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

