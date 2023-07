Veteranen- und Soldatenverein Leeder besteht seit 175 Jahren

Der Veteranen- und Soldatenverein Leeder feierte sein 175-jähriges Bestehen. Vier der Männer wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

„Russländer“ nannte man die 33.000 bayerischen Soldaten, die in den Jahren 1812 und 1813 mit Kaiser Napoleon nach Osten gezogen waren. Nur etwa 2000 von ihnen konnten nach schrecklichen Entbehrungen ihre Heimat wiedersehen. Dazu gehörten Alois Brell und Wendelin Mitgefaller aus Leeder, die geraume Zeit nach ihrer Rückkehr am Magdalenentag, dem 22. Juli 1848, ein Veteranencorps gründeten. Genau 175 Jahre später beging der heutige Veteranen- und Soldatenverein Leeder mit einer Feier dieses Gründungsjubiläum.

Veteranen- und Soldatenverein Leeder feiert im Luitpoldsaal

Begonnen hatten die Festlichkeiten mit einem Umzug vom Feuerwehrhaus zum Kriegerdenkmal. Dort legten Vereinsvorsitzender Eduard Spinnler und Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg einen Kranz zum Gedenken an die in vier Kriegen gefallenen und vermissten Soldaten aus Leeder nieder. Die Hoffnung, dass es nach 1945 keine Kriege mehr gebe, habe sich leider nicht erfüllt, so Spinnler. Umrahmt wurde die Jubiläumsveranstaltung von der Blaskapelle Markt Leeder mit ihrem Dirigenten Felix Tigges.

Den Festzug zur Kirche führte die Blaskapelle Markt Leeeder mit ihrem Dirigenten Felix Tigges an. Foto: Andreas Hoehne

Nach dem Gottesdienst, den Diakon Albert Greiter gestaltete, versammelten sich die Vereinsmitglieder und die zahlreichen Gäste aus dem ganzen Fuchstal im Luitpoldsaal zum Festabend. Schirmherr Karg sagte in seiner Ansprache, dass diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg und in der Gefangenschaft körperliche und psychische Schäden erlitten hatten, in der Heimat ganz alleine auf sich selbst gestellt gewesen seien. Sein Großvater sei ohne seine Beine zurückgekommen und ein Jahr nach Kriegsende gestorben, erzählte er, sein Name sei auf dem Denklinger Kriegerdenkmal zu finden. Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es im Fuchstal seit 2018, als Ludwig Krammer im Alter von 92 Jahren verstarb, keine mehr.

Vier Mitglieder sind bereits seit 50 Jahren im Veteranen- und Soldatenverein

Mit der Rolle von Medien bei der Radikalisierung von Gesellschaftsgruppen beschäftigte sich die Diplom-Juristin Wenke Kees, die Tochter des Vereinskassiers Dieter Kees, in einem Kurzvortrag. Dabei ging sie unter anderem auf Verschwörungstheorien und die Filterblasen ein, mit denen soziale Medien ihre Nutzerinnen und Nutzern nur noch mit Fakten versorgten, die dem eignen Meinungsbild entsprächen. Als einen ersten Schritt bezeichnete sie, dass man bewusst die eigene Meinung hinterfrage und sich mit gegensätzlichen Ansichten beschäftige. Geehrt wurden an dem Abend Heinrich Höfler, Michael Königsberger, Peter Linder und Hermann Ostner für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein.

Durch den Vorsitzenden Eduard Spinnler (links) geehrt wurden für 50-jährige Mitgliedschaft (daneben von links) Michael Königsberger, Hermann Ostner, Peter Linder und Heinrich Höfler. Foto: Andreas Hoehne

Die schwierige Aufgabe, 175 Jahre Vereinsgeschichte in einer Kurzchronik zusammenzufassen, hatte Ehrenvorsitzender Erich Linder übernommen. Er führte aus, dass anfänglich nur diejenigen aufgenommen wurden, die im Besitz eines Veteranenkreuzes von 1813 oder 1815 waren, feste unerschütterliche Anhänglichkeit an das Königshaus hatten und einen ungetrübten Leumund genossen. Erst später wurde dann auf den Besitz des Ehrenzeichens verzichtet und so fanden sich 50 Männer aus 31 Orten eines größeren Umkreises zusammen, der über Kaufbeuren und Buchloe bis Penzing reichte.

Eine besondere Rolle spielte im jungen Verein Graf Piére Louis Comte Taschér de la Pagerié, ein Neffe der Kaiserin Josephine, der Gattin Napoleons, der seinerzeit auf Schloss Unterdießen wohnte. Verheiratet war er mit der Schwester des regierenden Fürsten Erwein I: aus dem Geschlecht der von Leyen. Er arbeitete die Satzung des Corps aus und seine Frau stiftete 1851 die erste Fahne, die nur mit dem Wappen des bayerischen Königs verziert war. Da sich 1987 herausstellte, dass sie nicht mehr zu retten sei, wurde eine Kopie beschafft, die heute bei Umzügen mitgeführt wird.

Das 75-jährige Vereinsjubiläum wurde im Jahr 1924 groß gefeiert. Foto: Veteranenverein Leeder (Archiv)

Zum 25-jährigen Jubiläum 1873 wurde die zweite Fahne geweiht, das mit einem Jahr Verspätung gefeierte 50-jährige Bestehen im Jahr 1899 erlebte als Höhepunkt die Enthüllung des von der Gemeinde errichteten Kriegerdenkmals in der Dorfmitte. Nachdem das 100-jährige Jubiläum in die Zeit des Verbots der Veteranenvereine nach dem Zweiten Weltkrieg fiel, feierte man 1958 das 110-jährige Bestehen in einem größeren Rahmen. Angesichts des Alters der noch lebenden Kriegsteilnehmer wurde 1988 auch das 140-jährige Jubiläum besonders gefeiert, denn in den darauf folgenden zehn Jahren verstarben 29 von ihnen. Aus der jüngsten Zeit erwähnte Linder, der auch humorvolle Erlebnisse aus den alten Protokollbüchern zitierte, die Rettung des bronzenen Löwens am Kriegerdenkmal im Jahr 2006 dank einer Spendensammlung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg leiteten sechs Personen den Verein, vor Eduard Spinnler waren es Georg Ostner, Josef Geisenberger, Heinrich Hämmerle, Erich Linder und Peter Linder. Der Veteranen- und Soldatenverein Leeder ist nicht nur wegen seines hohen Alters eine Besonderheit, denn als einziger im großen Umkreis begeht er seinen Jahrtag nicht nach Allerheiligen sondern traditionell weiterhin um den Magdalenentag herum und somit im Hochsommer.