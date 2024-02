Die ehemalige Schule in Ludenhausen wird zur Kita

Eine Regel- und eine Krippengruppe werden künftig in Ludenhausen untergebracht. Die Kosten für Umbau und Renovierung liegen bei 2,4 Millionen Euro.

Rund 2,4 Millionen Euro soll der Ausbau der alten Schule in Ludenhausen zur Kindertagesstätte kosten. Der Reichlinger Gemeinderat genehmigte jetzt den Bauantrag. Wie bereits berichtet, sollen in der ehemaligen Ludenhausener Schule zwei Kindergartengruppen untergebracht werden, da die "Wurzberg-Oase" im Ortsteil Reichling aus allen Nähten platzt und nicht mehr genügend Plätze bietet.

Wie der Umbau realisiert werden soll, wurde zuletzt als fertige Planung zur Genehmigung im Landratsamt vorgelegt. Demnach soll der gesamte Bereich, der bislang von der Sudbury-Schule genutzt wurde, komplett renoviert werden. Der bisherige Vereinsbereich wurde nicht in die Planungen einbezogen. Der Schulbereich hingegen soll energetisch saniert werden: Dabei werden auch die Fenster erneuert und ein Vollwärmeschutz angebracht. Das Dach muss ebenso isoliert werden.

In jedem Klassenzimmer soll in Ludenhausen eine Kita-Gruppe einziehen

In jedem der bisherigen Klassenzimmer soll dann künftig eine Kindergartengruppe untergebracht werden - eine im unteren Teil des Gebäudes und eine im oberen. Geplant ist, dass eine Regelkindergruppe mit bis zu 25 Buben und Mädchen sowie eine Gruppe mit zwölf bis 15 Krippenkindern dann in dem umgebauten Gebäude in Ludenhausen einquartiert werden. Neben der Innenrenovierung der Gruppenräume ist auch eine Umgestaltung des Eingangsbereiches des Gebäudes vorgesehen. Ebenso müssen die Toilettenanlagen erneut werden. Geplant ist auch eine Neugestaltung des Gartens.

Die Kindergartenleitung sei in die Planungen für den Umbau einbezogen worden, versicherte Vizebürgermeister Bernhard Pössinger. "Die Kindergartenleitung steht dahinter", erklärte Pössinger gegenüber der Redaktion. Neben Bürgermeister Johannes Hintersberger, Vizebürgermeister Bernhard Pössinger und der Kindergartenleitung waren auch die Kindergartenreferenten des Gemeinderates, Stephan Leis und Tobias Harrer, eng in die Planungen mit eingebunden.

Das Projekt, ein altes Gebäude in Ludenhausen zu sanieren und darin einen Teil des Reichlinger Kindergartens auszulagern, war nicht ganz unumstritten. Einige Bürger und auch Gemeinderäte hätten einen Anbau am Reichlinger Kindergarten favorisiert. Bereit seit 2022 steht fest, dass neue Räumlichkeiten für die Kita hermüssen. Im Winter 2022 waren es unter anderem die niedrigeren Kosten, die für den Umbau statt eines Neubaus sprachen.

Gemeinderäte in Ludenhausen sind erstaunt über Kostenschätzung

Damals hatte man geschätzt, dass ein Erweiterungsbau im Umfeld des bestehenden Kindergartens im Ortsteil Reichling rund 2,7 Millionen Euro kosten würde, dazu wären rund 250.000 Euro für die Außenanlagen benötigt gewesen. Nach Abzug der Förderung von rund 707.000 Euro würden noch Kosten in Höhe von 2,24 Millionen Euro für die Gemeinde verbleiben. Beim Schulumbau vor über einem Jahr lag die Schätzung je nach Bauvariante zwischen rund 630.000 Euro und 1,3 Millionen Euro plus rund 100.000 Euro für Außenanlagen. Weshalb bei der jüngsten GR Sitzung auch der Bauantrag und die nun vorliegenden Schätzkosten von 2,4 Millionen Euro bei der Abstimmung nicht bei allen Ratsmitgliedern auf Gegenliebe stießen. Bei der Umsetzung können schließlich noch weitere Kosten anfallen.

Letztlich wurde der Bauantrag vom Gemeinderat dennoch knapp mit sechs zu fünf Stimmen gebilligt. Wann das Projekt schließlich zeitlich umgesetzt werden kann, steht bisher nicht fest, da es erst ausgeschrieben werden muss. Allerdings wurde bei den Diskussionen um die zwei Möglichkeiten in vergangenen Gemeinderatssitzungen betont, dass der Umbau der Schule schneller realisiert werden könnte. So schätzte man die Umbauzeit auf 18 bis 22 Monate, anstatt 24 bis 28 Monat, die es für einen Neubau brauchen könnte.