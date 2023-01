Obermeitingens Altbürgermeister Weihmayer ist nun Ehrenbürger

Clemens Weihmayer hat die Kommunalpolitik in Obermeitingen über Jahrzehnte geprägt und sich im Vereinsleben engagiert. Dafür zeichnet ihn die Gemeinde nun aus.

Mit einem Neujahrsempfang im neuen Begegnungshaus startete die Gemeinde Obermeitingen ins Jahr 2023. Nach einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius, zelebriert von Pater Thomas Thalachira und musikalisch gestaltet vom Bläserensemble des Musikvereins, hieß Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) die Bürger in den neuen Räumlichkeiten im benachbarten umgebauten alten Schulhaus willkommen.

Zahlreiche Bürger, darunter viele junge Familien, folgten der Einladung. Der Singkreis des Gesangvereins Fröhlichkeit und Bläser des Musikvereins wechselten sich mit Musikbeiträgen ab. Bürgermeister Losert nutzte den Empfang für eine besondere Würdigung: der Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Gemeinde Obermeitingen an Clemens Weihmayer. Im Juli 2020 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Altbürgermeister mit dieser höchsten Auszeichnung, die eine Gemeinde vornehmen kann, zu ehren. "Diese außergewöhnliche Ehrung ist die große Wertschätzung, die du dir in 36 Jahren Amtszeit als erster Bürgermeister unserer Heimatgemeinde mehr als verdienst hast", würdigte Losert den Altbürgermeister.

Obermeitingens Altbürgermeister Clemens Weihmayer trägt sich in Goldenes Buch ein

In seiner Laudatio blickte Losert zurück auf das verdienstvolle, langjährige Wirken seines Amtsvorgängers in der Gemeinde und dem Landkreis Landsberg. Weihmayer war 36 Jahre Bürgermeister in der Lechfeldgemeinde. In der Zeit erfolgten unter anderem der Bau des Bürgerhauses, des Feuerwehrhauses mit Feststadel, des Rathauses und der Kinderkrippe. Weihmayer leitete zudem 18 Jahre die VG Igling und war 27 Jahre Vorsitzender des Musikvereins in Obermeitingen. Verbunden mit der Überreichung der Ehrenbürgerurkunde war der Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde. Als Geschenk durfte sich der neue Obermeitinger Ehrenbürger über eine Kulturreise nach Leipzig freuen. Clemens Weihmayer dankte nicht nur der Gemeinde, sondern auch Annemarie Bauch, die ihn jahrzehntelang im Gemeindebüro unterstützt hatte, seiner Frau Gertrud und seinen Kindern.

Bürgermeister Losert verlieh im Rahmen des Neujahrsempfangs auch drei Ehrenamtspreise, um "das besondere Engagement zu würdigen und seine Bedeutung für unsere Dorfgemeinschaft herauszustellen". "Ohne das vorbildliche Engagement zahlreicher ehrenamtlich aktiver Menschen wären unsere Gemeinden und unsere gesamte Gesellschaft um vieles ärmer und kälter", so Losert. In diesem Jahr gingen die Ehrenamtspreise an Christa Wagner, Hermann Rid und Rudolf Jacob. Christa Wagner leitet seit 25 Jahren den Bastelkreis und organisiert den Osterbasar und den Adventsmarkt. Mit den Erlösen unterstützt der Bastelkreis karitative Einrichtungen.

Obermeitingens Dorfchronist Rudolf Jacob wurde für seine Arbeit geehrt

Hermann Rid bringt sich ehrenamtlich seit einem halben Jahrhundert als fester Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Obermeitingen mit seinen zahlreichen Fertigkeiten und Erfahrungen aktiv für die Gemeinschaft ein. Rudolf Jacob hat als Dorfchronist systematisch die Ortsgeschichte erforscht und hierbei ein umfangreiches Archiv geschaffen. Zudem war er 16 Jahre als Gemeinderat und jahrzehntelang in den Vorständen des Obst- und Gartenbauvereins sowie des Radfahrvereins ehrenamtlich aktiv. Da Rudolf Jacob aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, nahm sein Sohn Robert Jacob den Ehrenamtspreis für ihn entgegen.

