Acht Wochen alte Katze wird in Gebüsch ausgesetzt

Ein Mann findet nahe einem Spielplatz eine Katze in einem Tragerucksack für Tiere auf – ohne Nahrung und Wasser. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Freitag hat ein Peitinger in einem Gebüsch nahe dem Spielplatz an der Alfons-Peter-Straße einen Tragerucksack für Tiere aufgefunden. In dem Rucksack befand sich laut Polizei eine rund acht Wochen alte, weiße Katze ohne Nahrung oder Wasser.

Der Peitinger gab das Tier im Tierheim ab. Aufgrund des Alters ist das Tier nicht gechipt oder anderweitig registriert. Wer Hinweise auf den Tierhalter machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion in Schongau melden. (AZ)

