Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Peiting

Bei einem Unfall in Peiting wird ein Mann schwer verletzt. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Peiting ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, wollte ein 34-jähriger Peitinger die Münchener Straße überqueren und übersah dabei offensichtlich den Wagen eines 37-Jährigen aus Peiting. Der 34-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite des anderen Autos, das ins Schleudern geriet und auf dem Gehweg zum Stehen kam. Um den verletzten 37-Jährigen aus dem Pkw bergen zu können, musste die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs entfernen. (AZ)

