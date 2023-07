Mann bedroht in Peiting zwei Frauen mit einer Waffe

In Peiting werden zwei Frauen vom Freund einer Bekannten bedroht. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und eines weiteren Delikts ermittelt.

In Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) hat ein Mann am Dienstagabend zwei Frauen mit einer Waffe bedroht. Laut Polizei wollten die beiden gegen 21.05 Uhr bei einer Bekannten etwas abholen. Als sie an der Wohnung klingelten, wurden sie durch den Freund der Bekannten aus bislang unbekannten Gründen verbal bedroht. Offensichtlich um seine Absichten zu untermauern, zeigte er den beiden Frauen eine Waffe und lud diese vor ihnen durch.

Die beiden Frauen verließen daraufhin das Anwesen und verständigten die Polizei. Kurz nach Eintreffen der Polizeikräfte verließ der 20-jährige Tatverdächtige das Haus und konnte dann von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole

Bei einer Nachschau in der Wohnung konnte dann die Waffe aufgefunden werden. Es handelt sich um eine Schreckschusspistole.

Des Weiteren konnten nach Polizeiangaben rund 16 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)

