Ehestreit in der Asylunterkunft in Penzing beschäftigt Polizei

In der Asylunterkunft auf dem Fliegerhorst Penzing gibt es erneut eine körperliche Auseinandersetzung eines Ehepaares. Die Beamten erstatten gegen deren Willen Anzeige.

Da sich ihr Ehemann wieder einmal „feucht-fröhlich“ bei einem Bekannten in der Penzinger Asylunterkunft aufhielt, geriet das Ehepaar (beide Mitte 40 Jahre alt) wieder einmal in Streit. In dessen Verlauf wurde der Mann am Nacken gekratzt und der Frau von ihrem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die vor Ort anwesende Security verständigte die Polizei.

Polizei ist verpflichtet, Straftaten aufzunehmen

Das Ehepaar wollte aber keine Anzeige erstatten. Wie die Polizei Landsberg in dem Zusammengang informiert, ist sie dazu verpflichtet, bekannt gewordene Straftaten aufzunehmen und dies der zuständigen Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. (AZ)