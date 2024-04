Penzing

06:00 Uhr

Ein Haus für die Vereine: Planungen werden in Penzing vorgestellt

Vom Gebäude an der Schwabhauser Straße in Penzing sollen nur die Hülle und tragende Elemente bestehen bleiben. Hier sollen die Vereine des Ortes eine neue Heimat finden.

Plus In einer Machbarkeitsstudie werden verschiedene Varianten ermittelt. Eine Entscheidung des Wirts des Gasthofs Frank hat Einfluss auf die Ausgestaltung.

Von Christian Mühlhause

Die Gemeinde Penzing will im Ortszentrum ein Haus für die Vereine errichten. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Varianten erarbeitet für das Grundstück an der Schwabhauser Straße – nahe der Kirche St. Martin – und in der vergangenen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Je nachdem, was letztlich realisiert wird, liegen die Kostenschätzungen bei bis zu 4,5 Millionen Euro. Die Gemeinde, die das Grundstück vor einigen Jahren erworben hat, kann aber mit einer sehr hohen Förderung rechnen. Zentralen Einfluss auf die Planungen hat eine Entscheidung des Wirts des Gasthofs Frank.

Der Gasthof schließt zum Ende des Jahres. Das erfolge aus Altersgründen des Wirts, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, informierte Dritte Bürgermeisterin Jeannette Witta in der Ratssitzung. Das führe zu zwei Problemen: „Wir haben keinen Wirt mehr und die Schützen verlieren ihre Heimat.“ Auch ein Saal für Feste geht der Gemeinde dadurch verloren. Dass dringend etwas getan werden müsse, die Ansicht vertrat unter anderem Ratsmitglied Gernot Weisensee: „Wir wollen seit Jahren etwas für die Vereine machen. Es wird Zeit, dass wir das endlich auf die Reihe bringen.“

