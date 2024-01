Flüchtiger kann nach Verkehrsunfall schnell ermittelt werden

An einer Tankstelle in Penzing fährt ein Mann mit seinem Auto gegen einen anderen Pkw. Er flüchtet, kann aber dank aufmerksamer Zeugen schnell ermittelt werden.

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr ist es auf dem Gelände einer Tankstelle in Penzing zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-Jähriger fuhr beim Verlassen des Areals gegen den Pkw einer anderen Kundin. Er hielt daraufhin jedoch nicht an.

Da der Vorfall laut Polizei von Zeugen beobachtet wurde, konnte der Flüchtende schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von gut 3000 Euro. (AZ)

