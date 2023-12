Gemeinde sichert Zuschuss für den Pfarrstadl in Untermühlhausen zu

Plus Alt ist der Pfarrstadl neben der Kirche in Untermühlhausen noch nicht. Dennoch muss das Gebäude für eine hohe Summe umgebaut werden.

Ein reges Dorfleben mit einem Zentrum, das für Jung und Alt attraktiv ist und genutzt wird, ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit. In Untermühlhausen gibt es mit dem Pfarrstadl und der Parkanlage einen solchen Treffpunkt. Damit das Gebäude in Zukunft für Veranstaltungen genutzt werden kann, muss knapp eine halbe Million Euro investiert werden.

Wolfgang Steckenleiter macht die Tür von innen auf und begrüßt einen im Vermächtnis seines Vaters. Zu den vielen Projekten des 2019 verstorbenen Erwin Steckenleiter gehörte die Vision nach einem neuen Ort für Gemeinschaft. In den 90er-Jahren erträumt, wurde die Idee 2001 erstmalig im Penzinger Gemeinderat besprochen. Zwei Jahre später folgte der Bauplan und 2005 konnten die Untermühlhausener ihren Pfarrstadl einweihen. Rund 200.000 Euro hat das Projekt damals gekostet, etliche ehrenamtliche Stunden kamen zusammen.