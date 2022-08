Inhaber verärgert: An der Tankstelle gibt es zwei Wochen keinen Sprit

Plus Hans-Peter Bonfert schließt seine Tankstelle in Penzing während der Straßensanierung. Er kritisiert, nicht über die Baustelle informiert worden zu sein. Warum er einen weiteren Betrieb nicht verantworten möchte.

Hans-Peter Bonfert steht der Ärger ins Gesicht geschrieben. Ab Mittwoch, 23. August, muss er seine Tankstelle am westlichen Penzinger Ortseingang für mindestens 13 Tage schließen, nur der Verkauf im Laden nebenan geht weiter. Der 68-Jährige rechnet damit, dass er in der Zeit etwa 100.000 Liter Kraftstoff nicht verkauft. Grund für die Schließung ist die Sanierung der Staatsstraße 2054 nebenan (LT berichtete), „Dass die Straße gerichtet wird, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber ich wurde als direkt Betroffener nicht informiert“, kritisiert der Tankstelleninhaber das Staatliche Bauamt Weilheim.