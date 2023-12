Musikverein Penzing trotzt Winterchaos: Konzertabend geglückt

Plus Trotz extremer Wetterbedingungen findet das Konzert „Berge und Meer“ statt. Die Bambinis und das Blasorchester zeigen gelungene Darbietungen.

Am Samstagmorgen wahr noch nicht klar, ob der Musikverein Penzing seinen Konzertabend unter dem Motto „Berge und Meer“ aufgrund der extremen winterlichen Verhältnisse abhalten kann. Doch das Konzert gelang organisatorisch als auch musikalisch.

Den Anfang machten die Bambinis vom Musikverein Penzing mit dem Stück „The Olympic Spirit“. Die Gruppe hat sich seit dem Zusammenschluss mit Kaufering verdoppelt. Bis zum Jahreswechsel leitete Eva-Maria Gigler die Bambinis mit viel Einsatz und Liebe zur Musik. Aufgrund vielseitiger Aktivitäten im Musikverein übergab sie das Zepter an Dirigentin Karina Schönberger. Schon mit den ersten Tönen hörte man die musikalische Leistung der Bambinis. Gleich nach der Begrüßung der Gäste durch den zweiten Vorsitzenden Andreas Gigler gaben die Bambinis noch das ABBA-Lied „Mamma Mia“ zum Besten und ernteten großen Beifall.