Penzinger Adventsfeier wieder mit Krippenspiel

Nach fast drei Jahrzehnten Pause wird das historische Krippenspiel wieder aufgeführt. Auch in Untermühlhausen wird es am Wochenende weihnachtlich.

Am Sonntag, 10. Dezember, findet in der Turnhalle der Grundschule Penzing erstmalig nach 1993 wieder das "Penzinger-Bacherner-Krippenspiel" statt. Einlass ist ab 16 Uhr.

Am Programm sind der Musikverein Penzing, der Männergesangsverein "Frisch Auf" Untermühlhausen und Dreigesang Penzing beteiligt. Außerdem gibt es Geschichten von Franz Schneider.

Organisator erfüllt seiner Großmutter mit dem Penzinger-Bacherner-Krippenspiel einen Wunsch

Organisator Matthias Peischer schildert: "Das Krippenspiel fand zuletzt 1993 statt und hat sich damals bei manchem Besucher in die "Penzinger DNA" gebrannt. So sehr, dass meine Oma letztes Jahr an Weihnachten den Wunsch geäußert hat, dass es das Krippenspiel wiedergeben soll." Diesen Wunsch hat Peischer seiner Großmutter erfüllt.

Seither werde dieser Abend vorbereitet, so der Penzinger, der auch im Gemeinderat aktiv ist. Ortsteil-, vereins- und generationenübergreifend finde nun eine Zusammenarbeit statt, um das Krippenspiel zu reanimieren. "Seit dem Sommer probt der Engelschor und hat bei 30 Grad die ersten Weihnachtslieder gesungen, der Hirtenchor probt jede Woche und das Bühnenbild musste komplett neu gestaltet werden, da das von früher vor wenigen Jahren entsorgt wurde", berichtet Peischer.

Dorfweihnacht findet im Pfarrstadl Untermühlhausen statt

Am Samstag, 9. Dezember, gestaltet der Männergesangverein Untermühlhausen zudem ein abwechslungsreiches Programm bei der diesjährigen Dorfweihnacht im Pfarrstadl Untermühlhausen. Ab 19 Uhr tragen verschiedene Vereine unterschiedlicher Altersgruppen vom Dorf, der Großgemeinde und vom Landkreis zum Gelingen des Abends bei. Es sind mit dabei die Bachstelzen des Obst- und Gartenbauvereins, ein Musikensemble vom Musikverein Penzing, die Türkenfelder Bläser, Thomas Schechinger an der Zither und natürlich der Gesangverein Untermühlhausen. Auch gibt es eine Tombola für Kinder und Erwachsene. (AZ)