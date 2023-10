Alkohol am Steuer: Autofahrer fährt in Prittriching Verkehrsschild um

Ein alkoholisierter 42-Jähriger kommt am frühen Montagabend mit seinem Auto von der Hauptstraße in Prittriching ab. Auch sein Kind sitzt im Fahrzeug.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Montagabend in Prittriching gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis die Hauptstraße ortsauswärts in Richtung Scheuring. Unmittelbar vor dem Ortsende drehte er sich zu seinem Kind auf der Rückbank um und kam infolgedessen nach links von der Straße ab.

Dort überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Verursacher eine deutliche Alkoholisierung fest, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. (AZ)

