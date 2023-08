Das neue Prittrichinger Freibad soll barrierefrei und modern werden

Plus Die Sanierungspläne für das Warmfreibad rücken näher. Doch ohne Fördergelder kann die Kommune das Großprojekt nicht stemmen.

Noch ist das moderne Warmfreibad aus Holzpappe und die geliebte Freizeiteinrichtung der Prittrichinger marode. Die Gemeinde plant die Generalsanierung des Warmfreibads und muss immense Kosten stemmen. Um die Chance auf eine hohe Fördersumme nicht zu verpassen, wurde in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause bereits einstimmig das Einvernehmen zur Generalsanierung erteilt.

Denn für die Teilnahme an einem Bundesprogramm ist eine baldige Beantragung nötig. Für die "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur" stellt der Bundestag insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung, um den bestehenden Sanierungsstau bei "wichtigen Orten des Zusammenlebens" abzubauen. Dazu gehören auch Freibäder. Zu den Kriterien gehören unter anderem Barrierefreiheit, langfristige Nutzbarkeit, ein begründeter Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein für die Gemeinden überdurchschnittliches Investitionsvolumen.