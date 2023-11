Prittriching

Eine Show zwischen Fantasie und Wirklichkeit

Spektakuläre Elemente und lyrischer Auftritt: Die Akrobatikgruppe des TV Prittriching begeisterte das Publikum bei den Auftritten an den drei Showabenden.

Plus Die Gruppen des TVP Prittriching mit über 100 Akteuren verzaubern das Publikum an drei ausverkauften Abenden in der Turnhalle mit Akrobatik, Tanz, Turnen, Gesang und Comedy.

Man nehme eine abwechslungsreiche Mischung aus aufwendigen Choreografien, packenden Kraftakten, musikalischen Verschnaufpausen, turnerischen Höchstleistungen, atemberaubender Akrobatik, kabarettistischen Kommentaren zum lokalen Dorfgeschehen und Comedy-Einlagen. Heraus kommt der Showabend des Turnvereins Prittriching (TVP). Die Veranstaltung gibt es seit über drei Jahrzehnten, und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstläufer. Die drei Abende in der alten Turnhalle waren ohne Werbung innerhalb weniger Stunden vorab ausverkauft, und das Publikum wurde wieder auf eine zauberhafte Reise mitgenommen.

Im vergangenen Jahr knüpfte der Verein – nach zwei Jahren Coronapause – mit dem Jubiläumsdreierpack bei der 30. Auflage zum nahtlos an die Tradition an. Dieses Jahr spickten noch mehr Höhepunkte das Programm. Trotz der aktuell noch schwierigeren Platzverhältnisse – derzeit laufen die Bauarbeiten für die dritte Sporthalle – bereiteten sich zwölf Gruppen mit 110 Aktiven seit Wochen auf ihren Auftritt vor. Dazu kommen jede Menge weitere Helfer für Technik, Bühne oder Küche, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre. Das Thema "Zwischen Fantasie und Wirklichkeit" zog sich durch das Programm, das Hauptorganisatorin Theresa Schäfer mit ihrem Team zusammengestellt hatte.

