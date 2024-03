Sauber derbleckt beim Starkbierfest in Prittriching

In der Prittrichinger Turnhalle wird gefeiert: Kommunalpolitiker und Vereine bekommen von den drei "Mönchen" und einem Musik-Duo ihr Fett ab – aber so, dass alle lachen können.

München feiert auf dem Nockherberg, Prittriching in der alten Turnhalle. Dort veranstaltet der Turnverein nämlich sein „Burchinger Starkbierfest“. Und während in der Landeshauptstadt so mancher Berufspolitiker eher gequält lächelt, wenn er in die Mangel genommen wird, ist in „Burching“ die Stimmung gelöst. Besucher kommen in Tracht, man mischt sich unter die Feiernden und hört der gut aufgelegten Prittrichinger Blaskapelle zu. Die wechselt – in kleinerer Besetzung auf der Bühne – nach klassischer Biermusik später zu Stimmungsmusik. Die Gäste lassen sich in der festlich geschmückten Halle zum Starkbier eine bayerische Brotzeit schmecken und zwischendrin wird natürlich derbleckt.

Fast alle Einwohner werden direkt oder indirekt angesprochen

Der Turnverein selbst, Feuerwehr, Gemeinderat, Blaskapelle, Sportverein oder Landjugend – von den über 2400 Einwohnern in Prittriching und Winkl werden direkt oder indirekt fast alle angesprochen. Zunächst nehmen Felix Lichtenstern (Basstrompete) und Markus Sailer (Gitarre) das Dorfgeschehen und auch die Landespolitik musikalisch aufs Korn. Da geht es um lärmgeplagte Bürger, die während der überregional bekannten mehrtägigen Reggae-Night-Party der Landjugend im Juli Reißaus nehmen und in den Urlaub flüchten, um dann am Wochenende darauf von der fast genauso lauten Nachfeier der jungen Veranstalter aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ihr Thema ist auch das neue Baugebiet in Winkl und sie haben einen Verdacht, wer dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten "Hubsi" Aiwanger in der Schulzeit ein übles Pamphlet in den Ranzen gesteckt hat.

Die Fettnäpfchen von Lokalprominenz und Dorfpersönlichkeiten

Für das eigentliche Derblecken in Burching ist nicht nur ein Geistlicher zuständig, sondern gleich drei: In der Fastenpredigt der "Mönche" Annalena Weber, Johannes Drexl und Florian Weber findet die Veranstaltung auch ihren Höhepunkt. Mit Witz, Wissen und einem Augenzwinkern präsentieren sie die Fettnäpfchen nicht nur der Lokalprominenz, sondern auch der Dorfpersönlichkeiten aus dem vergangenen Jahr. Da ist die Rede von nächtlichen, heimlichen Besichtigungen von neugierigen Bürgern auf der aktuellen Turnhallen-Baustelle. Oder es wird gefragt, warum ein Dieb ausgerechnet literweise H-Milch im Kindergarten klaut und der Gartenbauverein gelobt, weil er ganz etwas Neues erfunden hat – nämlich ein Kartoffel-Tasting. (cli)

Lesen Sie dazu auch