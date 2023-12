Prittriching

12:05 Uhr

Der Waldfriedhof kann in Prittriching starten

Plus In Prittriching entsteht ein Waldfriedhof, der neue Bestattungsmöglichkeiten bietet. Die Friedhofsgebühren steigen.

Von Vanessa Polednia

In der Novembersitzung des Prittrichinger Gemeinderats wurde beschlossen, auf der freien Grünfläche zwischen Parkplatz und neuem Friedhofsanteil in Prittriching einen Waldfriedhof anzulegen. Die Bäume wurden bereits Anfang November gepflanzt. Bestattungen können nun erfolgen. Die neue Bestattungsart – Baumgrabstätten auf dem Waldfriedhof – wurde daher in die Benutzungssatzung mit aufgenommen. Doch das erweiterte Angebot macht sich bei den Gebühren bemerkbar.

Abweichend von der gesetzlichen Ruhezeit (Urnenbestattung zehn Jahre, Sargbestattung 20 Jahre) wird das Nutzungsrecht an Baumgrabstätten für die Dauer von 20 Jahren erworben, hieß es in der Sitzung. Des Weiteren ist es künftig möglich, das Nutzungsrecht an Einzel-, Doppel- und Familiengrabstätten zu verlängern und die Einfriedung oder Grabbepflanzung abzuräumen, wenn die Ruhezeit abgelaufen ist. So kann der Grabstein ohne Beet bestehen bleiben und muss von den Nutzungsberechtigten nicht mehr gepflegt werden. Die Pflege der aufgelassenen Fläche, sei es Kies oder Wiese, fällt dadurch auf die Gemeinde zurück. Somit verbleibt der Gemeinde die Gebühr für die Verlängerung des Nutzungsrechts, das Grab wird jedoch nicht vollständig aufgelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen