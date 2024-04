Ramadan

Auch in Landsberg laden Muslime zum gemeinsamen Fastenbrechen ein

Plus Mit dem Zuckerfest geht diese Woche die Fastenzeit der Muslime zu Ende. In den vergangenen 30 Tagen wurden nicht nur Gläubige dazu eingeladen, nach dem Sonnenuntergang das Fasten zu brechen.

Von Lisa Gilz

Bereits seit mehreren Jahren lädt die Türkisch-Islamische Gemeinde in Landsberg (DITIB) zum Fastenbrechen im Ramadan ein. Immer häufiger bringen Mitglieder der Gemeinde auch nicht muslimische Bekannte mit, um gemeinsam nach Sonnenuntergang zusammenzusitzen. Dabei gehe es nicht darum, den Menschen ihre Religion aufzuzwingen, sondern Gastfreundschaft zu zeigen und vielleicht ein wenig aufzuklären.

Am Wochenende bietet die Islamische Gemeinde in Landsberg

Im Ramadan fasten Muslime und Muslimas streng. Sie verzichten am Tag mehrere Stunden auf Essen und Trinken – in der Zeit zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang. Auch sollen Gläubige in der Zeit nicht fluchen und auf Luxus verzichten. Der Zeitpunkt orientiert sich am islamischen Mondkalender, weshalb die Termine variieren. Menschen, die Medikamente nehmen und krank sind, müssen nicht fasten. Wer auf Reisen ist oder Frauen, die ihre Periode haben, können ebenfalls nicht fasten, müssen die Fastentage aber nachholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

