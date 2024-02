Nach Unfallflucht werden Hinweise auf Post-Transporter gesucht

Bei Ramsach kommt der Transporter auf die Gegenfahrbahn. Dort ist ein Fahrschulauto unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 10.15 Uhr in Ramsach ereignet hat. An dem Unfall war ein Transporter der Post beteiligt.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein Unbekannter zur Unfallzeit mit einem Post-VW-Transporter die Staatsstraße 2054 von Schwabhausen Richtung Penzing. Ein 29-jähriger Fahrschullehrer fuhr mit seinem Schüler am Steuer mit einem Pkw in der Gegenrichtung. Der Transporter kam zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrlehrer muss ins Lenkrad greifen

Der Fahrlehrer musste daraufhin ins Lenkrad greifen, wodurch das Fahrschulfahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Leitpfosten fuhr. Dabei entstand am Fahrschulauto ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320 entgegen. (AZ)

