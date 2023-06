Reichling

18:30 Uhr

Größe eines Dachüberstands sorgt im Gemeinderat für Unmut

Plus Ein zu kleiner Dachüberstand: So lautet die Beschwerde zu einem Neubauprojekt im Reichlinger Gemeinderat. Eine nachträgliche Tektur wird abgelehnt.

Von Manuela Schmid Artikel anhören Shape

Gar nicht begeistert war der Reichlinger Gemeinderat, dass bei einem Neubauprojekt in der Ortsmitte ein zu geringer Dachüberstand entstanden war. Daher lehnte das Gremium eine nachträgliche Tektur ab. Allerdings kam das Landratsamt jetzt zu einer anderen Auffassung und sah die Ablehnung als rechtswidrig an.

Der Antrag auf Tektur, der den Gemeinderäten missfiel, betraf den Bau eines Doppelhauses in der St.- Leonhard-Straße in Reichling. Einen Meter sollte der Dachüberstand hier eigentlich werden – tatsächlich wurden es dann aber nur 40 Zentimeter. Das Ganze passierte wegen eines Fehlers eines Mitarbeiters, der wohl ohne Absicht geschehen war: Aus Versehen war nämlich der falsche Plan an die ausführende Zimmerei gegeben worden, wie ein Vertreter der Wohnbaugesellschaft vor dem Gemeinderat erklärte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen